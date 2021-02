Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Auto überschlug sich

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

In Großheide kam es auf der Großheider Straße in der Nacht zu Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Ein 34 Jahre alter Hyundai-Fahrer aus Großheide war gegen Mitternacht in Fahrtrichtung Berumerfehn unterwegs, als er offenbar alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Er überschlug sich mit dem Fahrzeug und landete in einem Graben. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell