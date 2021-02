Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Riepe - Von Fahrbahn abgekommen

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Riepe - Von Fahrbahn abgekommen

Eine BMW-Fahrerin ist in der Nacht zu Mittwoch in Riepe in einen Graben geraten. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam die Frau aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Emder Straße ab, überfuhr ein Brückengeländer und landete in einem wasserführenden Graben. Der Unfall ereignete sich um kurz nach Mitternacht in Höhe der Kreuzung Zum Mittelhaus. Die 43-jährige Frau aus Südbrookmerland wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Einsatzkräften der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der BMW musste von einem Abschleppunternehmen aus dem Graben geborgen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell