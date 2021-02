Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Einbruch in Geschäft

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland/Moordorf - Einbruch in Geschäft

Unbekannte sind in der Nacht zu Dienstag in ein Geschäft in Moordorf eingebrochen. Die Täter verschafften sich nach ersten Erkenntnissen zwischen 18 Uhr und 3 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumen eines Sanitätshauses in der Marktstraße und durchsuchten die Örtlichkeit. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand von Ermittlungen. Bei einem Brautmodengeschäft und einer Arztpraxis in dem Gebäude wurden ebenfalls Einbruchspuren festgestellt. Dort blieb es offenbar beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell