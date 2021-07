Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Ahaus (ots)

Beendet haben Polizeibeamte die Autofahrt eines unter dem Einfluss berauschender Mittel stehenden Mannes am Dienstagmorgen. Der 39-Jährige hatte den Grenzübergang Sandersküper in Alstätte zuvor passiert. Ein Drogentest schlug auf den Cannabiswirkstoff THC an, sodass ein Arzt dem Autofahrer eine Blutprobe entnahm, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

