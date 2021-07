Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl aus Baustelle

Bocholt (ots)

Einen Schneidetisch für Dämmstoffe samt Schneidemechanismus haben Unbekannte in den vergangenen Tagen von einer Baustelle in Bocholt entwendet. Die Täter hatten sich Zugang zu einem Baukörper an der Industriestraße verschafft. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Montag, 15.00 Uhr. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

