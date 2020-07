POL-GI: Gießen: Wasserleiche in der Lahn gefunden - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 21.07.2020:

Gießen: Wasserleiche in der Lahn gefunden - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht die Gießener Kripo nach dem Auffinden einer Leiche am Dienstagmorgen in der Lahn. Zeugen hatten gegen 08.45 Uhr die Polizei, nachdem sie eine leblose Person im Bereich der Schlachthofstraße im Wasser entdeckten, verständigt.

Die Person wurde durch Rettungsdienste wenig später tot geborgen. Die ersten Recherchen ergaben, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen wohnsitzlosen 51 - Jährigen handelt. Weitere Maßnahmen zur Identifizierung stehen aber noch aus.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen aufgrund der bisherigen Ermittlungen nicht vor. Unklar sind jedoch die Umstände. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Lahn, Schlachthofstraße oder in der Nähe gesehen haben.

Die aufgefundene Person ist etwa 180 Zentimeter groß. Sie hatte lichtes Haar und einen Vollbart. Bekleidet war die Person mit einem dunkelblauen Strickpulli und darunter einem blauen T-Shirt. Auffällig waren auch eine hellblaue Hose (ähnlich einer Krankenhausbekleidung) und Badelatschen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

