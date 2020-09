Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Pkw

Offenbach/Queich (ots)

Am Montagmorgen, den 14.09.2020, zwischen 09:15 und 09:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Beifahrerfensterscheibe eines Pkw ein, welcher am Waldrand im Bereich der Tennisplätze in Offenbach parkte. Die Täter entwendeten die im Fußraum der Beifahrerseite befindliche Umhängetasche, in welcher sich Bargeld, Dokumente und eine Brille befanden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 2000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

