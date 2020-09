Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ruhestörungen - Jede Menge Krach am vergangenen Wochenende

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Aufgrund sommerlichen Temperaturen mussten durch die Polizeiinspektion Edenkoben am vergangenen Wochenende 12 Ruhestörungen abgearbeitet werden. Alleine in der Nacht zum Sonntag musste bei 9 Einsätzen die Nachtruhe hergestellt werden, weil sich die Bevölkerung nicht an die LärmschutzVO hielt. Überwiegend laute Musik und Partylärm waren für die Ruhestörungen in Kirrweiler, Edenkoben und Gleisweiler ursächlich. In Roschbach wurde eine Party im Freien wegen der Lautstärke untersagt. Kurzerhand wurde diese dann in eine angrenzende Scheune verlegt. Eine Lokalität in Maikammer musste noch gegen 02.58 Uhr (13.09.2020) aufgesucht werden, weil man überlaute Musik abspielte. In allen Fällen wurden die für Ruhestörungen zuständigen Ordnungsämter in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell