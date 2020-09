Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hainfeld - Alkohol macht streitsüchtig

Zwei Männer frönten am Samstagabend in der Völkerstraße dem Alkohol. Dabei kam es zu Diskussionen, in deren Verlauf der 53 Jahre alte Beschuldigten seinen 20 Jahre jüngeren Kontrahenten am Hals packte und würgte. Durch das Zupacken erlitt dieser leichte Verletzungen. Noch bevor die hinzugerufene Polizei eintraf, floh der 53-Jährige. Der 37-Jährige, dessen Alko-Test 1,59 Promille Atemalkohol ergab, erstattete gegen seinen Kumpanen Strafanzeige wegen Körperverletzung.

