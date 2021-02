Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld/Digitale Sprechstunde der Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde Coesfeld - Eltern werden online beraten

Coesfeld (ots)

Bislang mussten bereits viele Kindergartenkinder, die in diesem Jahr in die Grundschule wechseln, auf den Besuch der Polizei im Verkehrserziehungsprogramm verzichten. Auch der begleitete "Ampel"-Spaziergang fiel aufgrund der Corona-Pandemie aus. Eine Besserung der Corona-Einschränkungen ist kurzfristig noch nicht in Sicht. Was bleibt denn dann noch übrig, wenn sogar die Veranstaltungen der Verkehrspuppenbühne und die Besichtigung einer Polizeistation ausfallen müssen. Die Verkehrssicherheitsberater werden in den nächsten Tagen an die Kindergärten vorbereitete Pakete übergeben, in denen eine Leuchtweste der Sparkasse als Sponsor sowie ein Malbuch für die Vorschulkinder und eine Info-Broschüre für die Eltern enthalten sind. Zudem bekommen die Eltern ein Informationsschreiben an die Hand, wo Hilfestellungen und Hinweise zur Verkehrserziehung gegeben werden. Da der persönliche Präsenzkontakt ausbleiben muss, sind die Beamten gerne bereit, Fragen auch telefonisch (02541/14-599) zu beantworten. Zusätzlich bieten die Verkehrssicherheitsberater für die Eltern der Kindergartenkinder kreisweit Sprechstunden über eine Konferenzplattform an. Diese Veranstaltungen finden am 24.02. (15 Uhr), 01.03. (19:30 Uhr) und 04.03. (10 Uhr) statt. Eine vorherige Anmeldung per Email ist zur Teilnahme an einer der Veranstaltungen zwingend erforderlich: vsb.coesfeld@polizei.nrw.de. Sollte sich diese Form des Austauschs in der Zeit der Kontakteinschränkungen als hilfreich erweisen, werden auch Videokonferenzen in weiteren Bereichen der Verkehrserziehung (Grundschule) und der allgemeinen Beratung zur Steigerung der Verkehrssicherheit folgen.

