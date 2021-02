Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Versuchter Aufbruch eines Staubsaugerautomaten

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, Bargeld aus einem Staubsaugerautomaten der Tankstelle von Bronk zu entwenden. Dazu hebelten sie erfolglos an dem Münzeinwurf. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Montag. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14-0 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell