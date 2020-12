Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 17.12.20

GoslarGoslar (ots)

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus einer Garage, Schadenhöhe 1000,- Euro

16.12.20, 00.01. h - 11.30 h, Seesen - Bilderlahe, Heber

UT hebelten mit unbekanntem Werkzeug ein rückwärtiges Garagenfenster auf und entwendeten dort hochwertige Elektro-Werkzeuge. UT wurden vermutlich bei der Tatausführung gestört und hinterließen mutmaßliches Tatwerkzeug. Anschließend flüchteten UT in unbekannte Richtung.

Diebstahl aus einem Getränkehandel, Schadenshöhe 275,- Euro

15.12.20, 17.44 h - 17.46 h, Seesen, Frankfurter Straße

UT bringt einen Mitarbeiter des o.a. Getränkehandels dazu die Kasse zu öffnen. Die Kasse wird in Augenschein genommen. Dabei gelingt es UT zunächst unerkannt den o.a. Betrag in Scheinen aus der Kasse zu entwenden. Die Tat wird erst bei einer Kassenprüfung und anschließender Sichtung des Filmmaterials der Überwachungskamera festgestellt.

Wildunfall mit geringem Sachschaden in Höhe von 50,- Euro

17.12.20, 05.30 h Gemarkung Seesen-Rhüden, L 466

Ein 30jähriger Pkw-Fahrer aus Seesen befährt die L 466 aus Richtung Rhüden kommend in Richtung Lamspringe. Im dortigen Waldstück querte Wild die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Am Pkw entstand geringer Sachschaden. Das Stück Wild sprang ab und flüchtete in den angrenzenden Wald.

