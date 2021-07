Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Hund angefahren

Autofahrer fährt weiter

Gescher (ots)

Verletzt hat sich ein Hund bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Gescher. Der Malteser Pudel querte gegen 22.50 Uhr die Katharinenstraße und wurde dabei von einem Auto angefahren. Der Fahrer eines schwarzen Opel mit BOR-Kennzeichen setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der Unbekannte bog auf die Von-Galen-Straße ab. Der verletzte Hund musste tierärztlich behandelt werden. Die Polizei bittet den Fahrer des Opel sowie Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell