Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Aggressiver Randalierer verletzt Einsatzkräfte

Finnentrop (ots)

Am Freitag (30.Juli) gegen 22.30 Uhr rief eine Besatzung eines Rettungswagens die Polizei zur Unterstützung zu einem Einsatz in Finnentrop-Bamenohl. Sie gaben an, dass eine zu behandelnde Person, sich den Hilfsmaßnahmen der Rettungskräfte widersetzte und randalierte. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, stellte sie fest, dass der zu behandelnde Mann deutlich alkoholisiert war. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Er zeigte sich sehr aggressiv und griff die Einsatzkräfte direkt an. Aufgrund der vorliegenden, aggressiven Gesamtsituation sollte er dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Auf dem Weg zur Polizeiwache versuchte er permanent, die Polizist:innen zu schlagen und sich aus der Fixierung zu lösen. Dabei verletzte er einen Beamten. Auf der Wache ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 2,7 Promille. Eine Blutprobe wurde unter Zwang entnommen. Der verletzte Polizist verblieb dienstfähig. Die Beamt:innen schrieben eine entsprechende Anzeige, unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

