Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Werkzeugdiebstahl im Landwehrviertel

Osnabrück (ots)

Im Neubaugebiet Landwehrviertel ist es am vergangenen Wochenende zu einem Diebstahl von Werkzeug gekommen. Unbekannte Täter drangen dabei in ein im Ausbau befindliches Alten- und Pflegeheim ein und bedienten sich an den dort abgelegten Werkzeugen der Bauarbeiter. Hinweise zu tatbeteiligten Personen erbittet die Polizei Osnabrück unter 0541/327-3203 oder -2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell