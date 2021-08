Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Geldkassette aus Saugautomat entwendet

Altenhundem (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am Samstag (31. Juli) zwischen 7 Uhr und 11 Uhr einen Staubsaugerautomaten, der zu einem Autowaschcenter in der "Hundemaue" in Lennestadt-Altenhundem gehört, aufgehebelt und die darin befindliche Geldkassette entwendet. Videoaufnahmen zeigten, wie der Unbekannte sich dem Automaten näherte, mit einem unbekannten Gegenstand diesen aufhebelte und die Kassette samt Münzgeld mitnahm. Wie viel Geld darin enthalten war, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Der Unbekannte stieg nach der Tat in einen Pkw und verließ den Tatort in Fahrtrichtung "Rübergerbrücke". Am Staubsaugerautomaten entstand geringer Sachschaden.

Der Täter lässt wie folgt beschreiben:

- männlich - ca. 40 - 45 Jahre alt - normale Statur - ca. 180 cm groß - kurze dunkelblonde Haar - Bekleidung: dunkle Weste/Jacke mit hellen Ärmeln

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell