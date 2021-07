Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Scheiben an Schulgebäude zerstört

Recklinghausen (ots)

An der Gesamtschule Wulfen haben unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Scheiben beschädigt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind insgesamt 12 Scheiben betroffen. In den Scheiben sind kleine Löcher, die Täter haben demnach möglicherweise mit einer Luftpistole auf die Scheiben gezielt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen auf dem Schulgelände gesehen haben und/Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Der entstandene Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

