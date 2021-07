Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Mofafahrer kollidiert mit geparktem Auto

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 21:00 Uhr, kollidierte ein 35-jähriger Mofafahrer aus Haltern am See auf der Straße Zu den Mühlen mit einem geparkten Auto. Dabei verletzte sich der Mann leicht. Vor Ort räumte er Alkoholkonsum ein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab Hinweise auf eine erhebliche Alkoholisierung. Der 35-Jährige musste für eine Blutprobe mit zur Polizeiwache. An den Fahrzeugen entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell