POL-PDNW: PI Grünstadt - Stress nach Trennung - Pfefferspray eingesetzt

Grünstadt, Mitfahrerparkplatz A 6, 19.03.2021, 21:30 Uhr (ots)

Ein 31-jähriger Geschädigter aus Obrigheim verständigte die Polizei, nachdem es auf dem Mitfahrerparkplatz an der A6 zum Streit mit seiner Ex gekommen war. Offensichtlich ging es um die Besitzverhältnisse über einen PKW. Nach Angaben des Geschädigten soll die ebenfalls 31-Jährige mit zwei Freunden am Treffpunkt erschienen sein und den Geschädigten abgelenkt haben, während die Freunde die Kennzeichen am PKW abschraubten. Als der Geschädigte dies merkte kam es zum Streit, in dessen Verlauf einer der Begleiter Pfefferspray gegen den Geschädigten einsetzte. Der andere Begleiter soll den Geschädigten in den Schwitzkasten genommen haben.

