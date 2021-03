Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter ohne Versicherungsschutz geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 21.03.2021 gegen 23:00 Uhr, konnte durch eine Streifenwagenbesatzung in der Talstraße in Neustadt ein E-Scooterfahrer gesichtet werden, welcher in Richtung Lambrecht unterwegs war. Da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Einen gültigen Versicherungsnachweis konnte der 36-jährige Neustadter nicht vorzeigen. Die Fahrt war aufgrund dieser Tatsache für den Mann beendet und er musste seinen E-Scooter nach Hause schieben.

Der Fahrzeugführer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell