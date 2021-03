Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Farbschmiererei an Stiftskirche

Neustadt/Weinstraße (ots)

Unbekannte Täter brachten in der Nacht von Samstag auf Sonntag (20./21.03.2021) mehrere zum Teil großflächige Farbschmierereien an zwei Seiten der Stiftskirche in der Neustadter Innenstadt an. Die Polizei in Neustadt an der Weinstraße sucht Zeugen die Hinweise auf den oder die Täter geben können unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de.

