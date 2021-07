Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten

Recklinghausen (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:45 Uhr, warteten eine 45-jährige Autofahrerin aus Lünen und eine 39-jährige Autofahrerin aus Datteln an einer Baustellenampel auf der Wartburgstraße in Höhe der Emscherbrücke. Ein 44-jähriger Autofahrer aus Datteln fuhr auf die wartenden Fahrzeuge auf. Dabei verletzten sich die 39-Jährige und ein 18-jähriger Beifahrer leicht. Zeitweise musste die Unfallstelle in eine Richtung gesperrt werden.

Bei dem Unfall entstand 4.500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell