Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - eine Frau leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

An der Sperberstraße hat es am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht. Eine 53-jährige, bei dem Brand leicht verletzte Dorstenerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand Inventarschaden innerhalb der Wohnung. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und zur Schadenshöhe dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell