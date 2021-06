Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Marl:

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen Opel Corsa auf einem Parkplatz am Lipper Weg. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und flüchtete anschließend in Richtung Otto-Wels-Straße vom Unfallort. Der Unfall ereignete sich am Dienstag, gegen 14 Uhr. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Der Flüchtige soll etwa 40 Jahre alt sein und ebenfalls einen Opel Corsa gefahren sein.

Gladbeck:

Am Dienstag verursachte ein Unbekannter einen Unfallschaden an einem Citroen Jumpy. Der Van war in der Zeit von Dienstag, 12 Uhr, bis heute, 7 Uhr, an der Straße "In der Lune" geparkt. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

