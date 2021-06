Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Einbrüchen durch Ermittlungskommission festgenommen

Recklinghausen (ots)

Seit Mitte Dezember 2020 kam es in Recklinghausen in den Stadtteilen Grullbad, König-Ludwig und Hillerheide zu insgesamt acht Fällen, in denen ältere Menschen Opfer von Raubstraftaten in ihrer häuslichen Umgebung und Wohnungseinbruchsdiebstählen wurden. Ein Sachzusammenhang ergab sich sowohl aus der Vorgehensweise der Täter, insbesondere der Opferauswahl, als auch den vorhandenen Täterbeschreibungen sowie der örtlichen Nähe der Tatorte.

Die Täter drangen bei den Taten zur Nachtzeit in Einfamilienhäuser ein und nahmen dabei billigend in Kauf, dass es zu einem Kontakt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Hauses kam. Bei den Aufeinandertreffen kam es zumindest in einem Fall, in den Morgenstunden des 11.04.2021, auf der Neckarstraße in Recklinghausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher die 90-jährige Geschädigte leicht verletzt worden war.

Die umfangreichen Ermittlungen im Rahmen einer Ermittlungskommission führten zur Identifizierung von zwei erwachsenen Beschuldigten, welche in Recklinghausen wohnhaft sind. Der 40-jährige Haupttäter wurde am 23.04.2021 festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Der zweite Beschuldigte, ebenfalls 40 Jahre alt, wurde am 11.05.2021 vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Dem einschlägig vorbelasteten Haupttäter konnte bisher die Tatbeteiligung an elf Straftaten (u.a. Wohnungseinbruchdiebstahl und Raub in Wohnung) nachgewiesen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell