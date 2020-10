Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Kfz-Kennzeichen von Dienst-Kfz entwendet ... wenig später bei Polizeikontrolle wieder aufgetaucht

München / Peiting, Lkr. Weilheim-Schongau (ots)

Am Nachmittag bzw. Abend des Samstags (17. Oktober) entwendeten zunächst unbekannte Täter von einem abgestellten Dienst-Kfz der Bundespolizei am Ostbahnhof ein Kfz-Kennzeichen. Bei einer Kontrolle von zwei Personen am Bahnhof Peiting, Lkr. Weilheim-Schongau, wurde das Kfz-Kennzeichen am frühen Sonntagmorgen (18. Oktober) aufgefunden.

Eine 24-Jährige aus Oberstdorf und ein 30-Jähriger aus Peiting wurden gegen 00:45 Uhr am Bahnhof Peiting von Beamten der Bayerischen Landespolizei kontrolliert. Die Beamten dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie im Gepäck der beiden u.a. ein Kfz-Kennzeichen der Bundespolizei entdeckten.

Das Kennzeichen war wenige Stunden zuvor, zwischen 16 und 21:20 Uhr, von einem Dienst-Kfz der Bundespolizei entwendet worden. Dieses war auf einem öffentlich zugänglichen Dienstparkplatz abgestellt. Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten das Kfz-Kennzeichen samt Halterung mutwillig entfernt und dabei auch die Verankerung der Halterung beschädigt. Zusätzlich war, vermutlich mit dem Finger, die staubbeschichtete Front- und Heckscheibe u.a. mit obzönen Bildern bzw. Sprüchen beschrieben worden.

Die beiden Tatverdächtigen gaben an, das Kfz-Kennzeichen gefunden zu haben und es als "Andenken" behalten zu wollen. Gegen die beiden wird nun von der Bundespolizei wegen des Verdachts des Diebstahls bzw. der Sachbeschädigung ermittelt.

Zusatz:

Das Kfz-Kennzeichen "BP" steht für Bundespolizei und wird bundesweit für Fahrzeuge der Bundespolizei eingesetzt.

In den Jahren 2006 und 2007 erfolgte eine schrittweise Umkennzeichnung aller Dienstfahrzeuge der Bundespolizei. Lediglich einige sehr alte Dienstfahrzeuge des damaligen Bundesgrenzschutzes, die als Oldtimer innerhalb der Bundespolizei im Rahmen der eigenen Historie gepflegt werden, tragen noch alte Kennzeichenschilder mit "BG", wobei es sich bei diesen wenigen Fahrzeugen überwiegend um Zulassungen aus den 1950er und 1960er Jahren handelt.

Vor 2006 kennzeichnete das Kürzel "BP" Fahrzeuge der Deutschen Bundespost.

