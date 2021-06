Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Hubschrauber sucht Motorradfahrer nach Unfall

Recklinghausen (ots)

Polizeibeamte wollten am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr, einen Motorradfahrer kontrollieren, der sich auffällig umschaute. Mit auf dem Motorrad saß noch eine weitere Person. Auf dem Merkelheider Weg kam es dann zum Unfall: der Motorradfahrer stieß frontal mit einer 46-jährigen Autofahrerin aus Marl zusammen, die in Richtung Bachacker Weg unterwegs war. Die Frau blieb unverletzt, der Motorradfahrer lief nach dem Unfall - humpelnd - davon, so dass davon ausgegangen wird, dass er verletzt ist. Der Sozius versuchte anschließend auf dem Motorrad zu flüchten, was aber durch einen 68-jährigen Zeugen aus Marl verhindert werden konnte. Dabei fiel allerdings das Motorrad zur Seite, wodurch der 68-Jährige verletzt wurde. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sozius, ein 18-Jähriger aus Marl, konnte schließlich von Polizeibeamten festgehalten werden. Auch er musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. Trotz intensiver Suche nach dem vermutlich verletzten Motorradfahrer, auch mit Hilfe eines Hubschraubers, blieb die Fahndung erfolglos. Das Motorrad wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an. Der Motorradfahrer trug eine schwarze Lederjacke und einen schwarzen Helm. Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Hinweis: Der hier beschriebene Motorradfahrer ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht der gesuchte Motorradfahrer, der nach einem Unfall in Oer-Erkenschwick geflüchtet ist. Das wurde in der Ursprungsmeldung versehentlich so geschrieben. Es handelt sich um zwei unterschiedliche Fahrer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell