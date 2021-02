Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - Nebenräume der Lourdesgrotte aufgebrochen

St. Martin (ots)

In die Nebenräume der Lourdesgrotte in St. Martin sind Unbekannte eingebrochen und haben teilweise das Inventar beschädigt. Die genaue Tatzeit kann nicht eingegrenzt werden. Der Sachverhalt wurde am gestrigen Tage der Polizei zur Anzeige gebracht. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Rufnummer 06323 9550 entgegen.

