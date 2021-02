Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - kein Gurt, Handy am Ohr, Drogen konsumiert

Germersheim (ots)

Die Überschrift lässt erahnen, was die Germersheimer Polizei bei Kontrollen gestern so alles festgestellt hat. Ganze fünf Autofahrer hielten es nicht für nötig, während der Fahrt ihren Sicherheitsgurt anzulegen. Zudem stellten die Beamten einen Radfahrer fest, der während seiner Fahrt fleißig das Handy am Ohr hatte und so nicht nur sich, sondern auch andere unnötigerweise in Gefahr brachte. Doch auch das Thema Drogen im Straßenverkehr beschäftigte die Beamten. Bei zwei Autofahrern konnten sie bei den Kontrollen nämlich feststellen, dass diese unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei einem der beiden wurde sogar noch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Die entsprechenden Anzeigen wurden eingeleitet.

