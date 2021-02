Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter nächtlicher Wohnungseinbruch

Klingenmünster (ots)

Am 22.02.2021, wurde versucht zwischen 0:00 und 0:20 Uhr über die Hauseingangstür in ein Anwesen in der Landeckstraße einzudringen. Durch die Hebelspuren entstand ein Sachschaden in Höhe von 300.- Euro. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Landeckstraße gemacht haben, werden gebeten sich unter 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

