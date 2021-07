Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizeipräsidentin übergibt die Leitung des BSD Marl an Polizeihauptkommissar Mark Kiehne

Recklinghausen (ots)

Personalwechsel beim Bezirksdienst in Marl: Polizeihauptkommissar Mark Kiehne übernimmt die Aufgabe von Polizeihauptkommissarin Susanne Aye, die sich künftig anderen Aufgaben im Polizeipräsidium Recklinghausen widmen wird. Susanne Aye hatte die Leitung des Marler Bezirks- und Schwerpunktdienstes im Januar 2015 angetreten. Für die geleistete Arbeit der letzten sechs Jahre dankt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen der Hauptkommissarin. "In den vergangenen Jahren wurde der BSD Marl durch eine erfahrene Kollegin geleitet. Mit Herrn Kiehne wird auch künftig ein routinierter Hauptkommissar die Führung in der Dienststelle übernehmen", sagt die Behördenleiterin.

"In meiner neuen Tätigkeit freue ich mich besonders auf den intensiven Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern", sagt Mark Kiehne. "Als Vertretung habe ich die Arbeit als Bezirksdienstleiter in Gladbeck und Dorsten bereits kennen und schätzen gelernt. Jetzt möchte ich die erfolgreiche Arbeit meiner Amtsvorgängerin in Marl fortführen und freue mich auf die neue Aufgabe." Dazu gehört für ihn eine gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sowie Vereinen und Organisationen vor Ort.

Zur Person: Mark Kiehne (52) ist verheiratet und hat eine erwachsene Tochter. Einen Ausgleich zur Arbeit findet der Dorstener vor allem im Sport. In seiner Freizeit trifft man ihn beim Fitness, Wandern oder Ski-Fahren. Durch seine Tochter hat Kiehne allerdings auch den Reitsport für sich entdeckt. Ansonsten ist der bekennende Schalke-Fan und Dauerkarteninhaber im Stadion zu finden - zumindest wenn Corona dies wieder zulässt.

Beruflicher Werdegang: 1989 begann er die Ausbildung zur Polizei. Im Anschluss daran arbeitete er in der Hundertschaft in Bochum und im Streifendienst in Monheim, Ratingen und Gelsenkirchen. 1997 folgte dann eine neue Herausforderung: der Aufstieg in den gehobenen Dienst und damit verbunden der Wechsel zum PP Recklinghausen. 18 Jahre lang sammelte er hier bereits Erfahrungen in der Wahrnehmung von Führungsaufgaben - zunächst als Dienstgruppenleiter auf den Wachen Wulfen und Dorsten und anschließend als Wachdienstführer in Bottrop und zeitgleich der Vertretung des Bezirksdienstleiters Gladbeck.

Zwei Jahre lang zog es den Hauptkommissar in die Landratsbehörde Wesel. Auch hier arbeitete er als Dienstgruppenleiter in der Wache Dinslaken, bis er dann 2017 zum Polizeipräsidium Recklinghausen zurückkehrte. In seiner Heimatstadt Dorsten ist er seitdem Dienstgruppenleiter und gleichzeitig auch die Vertretung des Bezirksdienstleiters. Die Erfahrungen, die er hier sammeln konnte, helfen dem Hauptkommissar nun in seiner neuen Tätigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell