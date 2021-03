Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Brand in der Ihinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Nach Zeugen sucht der Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0, nachdem am Dienstag gegen 14:50 Uhr in der Ihinger Straße in Magstadt ein Feuer entdeckt wurde. Kunststoffstandfüße für Baustellenzäune, welche sich in einem Gittercontainer befanden, waren aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Magstadt rückte mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften aus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

