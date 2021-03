Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: 20-Jähriger flüchtet vor Polizisten

Ludwigsburg (ots)

Als Polizeibeamte der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg einen 20-Jährigen am Mittwoch gegen 00:45 Uhr in der Straße "Schweizermühle" in Leonberg kontrollieren wollten, flüchtete der junge Mann zu Fuß. Den Polizisten war der 20-Jährige auf dem Gehweg gegenüber einem Discounter aufgefallen und als sie den Streifenwagen wendeten, rannte der Mann sofort los. Einer der Beamten nahm die Verfolgung zu Fuß auf. Die Flucht ging zunächst über den Fußweg einer Grünanlage in Richtung der Silcherstraße und das angrenzende Wohngebiet. Der 20-Jährige konnte letztlich gestellt werden, als er sich hinter einem Fahrzeug in einem Carport in der Hölderlinstraße zusammenkauerte und dort offensichtlich verstecken wollte. Nachdem er den Anweisungen der Polizisten keine Folge leistete, wurde er zu Boden gebracht und mit Handschließen geschlossen. Auch bei der anschließenden Durchsuchung seiner Person verhielt er sich unkooperativ. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er vor Ort entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

