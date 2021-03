Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Wahlplakat und PKW mit silberner Farbe beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Nachdem am Dienstagnachmittag durch Beamte des Polizeipostens Waldenbuch ein beschmiertes Wahlplakat der Partei "Bündnis 90 / Die Grünen" in der Tübinger Straße in Steinenbronn entdeckt wurde, ermitteln die Beamten wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt. Das Plakat wurde mit silberner Farbe besprüht. Der Täter hinterließ einen Schriftzug und ein Grinsen. Vermutlich besteht ein Tatzusammenhang zu einer weiteren Sachbeschädigung, die am Mittwoch angezeigt wurde. Auf einem in der Max-Eyth-Straße abgestellten VW wurde ebenfalls silberner Farbe, in Form von drei Zeichen, hinterlassen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Waldenbuch, Tel. 07157 52699-0, zu melden.

