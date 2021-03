Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Enz-Kraftwerk beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Am Montagmorgen entdeckte ein Mitarbeiter der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, dass die Tür des Enz-Kraftwerks in der Straße "Am Bürgergarten" in Bietigheim-Bissingen beschmiert wurde. Möglicherweise wurde die Tat während des vergangenen Wochenendes verübt. Mit einem weißen Filzstift hinterließ der Täter Schriftzüge, die teilweise die Polizei verunglimpfen. Der entstandene Sachschaden wurde auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell