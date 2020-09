Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Erstmeldung: Bahnübergang nach Unfall gesperrt

Gronau (ots)

In Gronau-Epe ist es am Dienstag gegen 13.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Bahnübergang Gronauer Straße gekommen. Die Unfallstelle ist in diesem Bereich komplett gesperrt. Es wird nachberichtet.

