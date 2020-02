Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Baumholder (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich der Kreuzung Ringstraße/Kuseler Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein aus Richtung Kusel kommendes Fahrzeug bog an der Kreuzung nach links in die Ringstraße ab. Eine nachfolgende Fahrerin fuhr ihm, vermutlich aus Unachtsamkeit, auf. Durch den Aufprall wurde das erste Fahrzeug umgeworfen und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr im Gelände neben der Straße einen Baum um. Danach stürzte es eine etwa 1,5 Meter hohe Mauer hinab und landete mit der Fahrzeugfront auf dem Parkplatz eines Discounters. Die Fahrerin dieses Fahrzeugs wurde hierbei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die zwei Personen im umgestoßenen Fahrzeug kamen mit dem Schrecken davon. Ein Ersthelfer gab bei der Unfallaufnahme an, dass vor ihm fünf Fahrzeuge die Unfallstelle passierten ohne dort zu helfen.

