Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Mit Motorroller auf Anhänger geprallt

Gronau (ots)

Eine Motorrollerfahrerin hat sich am Montag bei einem Unfall in Gronau leichte Verletzungen zugezogen. Ein 47-Jähriger hatte gegen 12.30 Uhr mit seinem Wagen mit Anhänger die Enscheder Straße in Richtung Alstätte befahren. Der Gronauer bremste ab, weil er nach links in die Dr.-Hendrik-Straße abbiegen wollte. Die hinter ihm fahrende 29-Jährige bemerkte das zu spät und prallte trotz Vollbremsung gegen den Anhänger. Die Rollerfahrerin stürzte auf die regennasse Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Gronauerin die erforderliche Fahrerlaubnis nicht besitzt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell