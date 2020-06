Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Zwei leicht Verletzte nach Auffahrunfall

Zwei leicht Verletzte sowie einen Sachschaden von zirka 30.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich auf der Bundesstraße 3 Höhe Ubstadt am Dienstagmorgen ereignet hat.

Gegen 07.30 Uhr fuhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin auf der B 3 von Ubstadt-Weiher kommend in Richtung Bruchsal. Unmittelbar vor dem Einmündungsbereich zur B 35 entsteht durch die schrägen Sonnenstrahlen der Eindruck, dass die dortige Lichtzeichenanlage "rot" anzeigt. In der Folge bremst die junge Fahrerin ihr Fahrzeug abrupt ab. Die 48-jährige Unfallverursacherin erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai, mit nicht unerheblicher Geschwindigkeit, auf. Durch die Kollision wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt. Die 19-jährige Dame wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht.

