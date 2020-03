Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Verden/Walle; Sachbeschädigung an PKW: Am Freitag, dem 20.03.2020, beschädigten in den Abendstunden zwei unbekannte Täter in der Straße Am Schulberg einen geparkten PKW. Als ein Zeuge auf die Situation hinzukam, flüchteten die beiden Täter, die zuvor eine Scheibe des PKW eingeschlagen hatten. Später stellte sich heraus, dass durch die beiden Täter auch noch ein in unmittelbarer Nähe stehender Motorroller beschädigt worden war. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter der Rufnummer 04231/8060 entgegen.

Bereich Achim

Achim; Personen mit Betäubungsmitteln kontrolliert: Im Rahmen einer Streifenfahrt kontrollierten Beamte des PK Achim am Freitag, dem 20.03.2020, drei Heranwachsende auf dem Gelände des Schulzentrums Cato bzw. Waldenburger Straße, die sich auffällig verhielten. Im Laufe der Überprüfung ergaben sich Hinweise auf Handel bzw. Konsum von Betäubungsmitteln. Es konnten diverse Betäubungsmittel und weitere szenetypische Gegenstände vorgefunden werden, die den Verdacht untermauerten. Die drei wurden dem PK Achim zugeführt. Es wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Achim/Bremen; Trunkenheitsfahrt mit anschließendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Am Freitag, dem 20.03.2020, teilte ein Bremer der Polizei gegen 17:00 Uhr mit, dass er am Bahnhof Mahndorf eine alkoholisierte Person beobachtet habe, die in ein Fahrzeug gestiegen, und dann weggefahren sei. Als Halter konnte ein 44-jähriger Achimer ermittelt werden. Beamte des PK Achim suchten daraufhin die Halteranschrift auf. Dort trafen sie auf den stark alkoholisierten Fahrzeughalter. Als er für eine Blutprobenentnahme zur Wache verbracht werden sollte, leistete er Widerstand, wodurch ein Beamter des PK Achim leicht verletzt wurde. Schließlich wurde der Mann zur Dienststelle verbracht, wo Blutproben entnommen und Strafverfahren eingeleitet wurden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Bereich Osterholz-Scharmbeck

Osterholz-Scharmbeck; Versuchter Einbruch in Frisörsalon: In der Nacht von Donnerstag, 19.03.20, auf Freitag, 20.03.20, versuchten unbekannte Täter im Hördorfer Weg die Eingangstür eines Frisörsalons aufzubrechen. Die Tür konnten den Einbrechern jedoch standhalten, so dass die Täter ohne Diebesgut in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugen, die in der genannten Tatzeit verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Telefonnummer 04791-3070 zu melden.

Osterholz-Scharmbeck; Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall verletzt: Am frühen Freitagmorgen kam es im Einmündungsbereich Königsberger Straße / An der Handloge zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer 38-jährigen Radfahrerin, die hierbei leicht verletzt wurde. Gegen 05.00 Uhr beabsichtigte der 52-jährige KIA-Fahrer mit seinem Fahrzeug aus der Königsberger Straße nach links in die Straße An der Handloge einzubiegen. Hierbei übersah er die von links kommende Fahrradfahrerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Radfahrerin wurde nur leicht verletzt, wurde aber vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

