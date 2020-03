Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Kleiderdiebe erwischt

Verden. Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr stahlen mehrere Personen Kleider und Schuhe, die in zwei Containern an der Artilleriestraße gesammelt werden. Während zwei Personen kopfüber im Container steckten und Diebesgut herauswarfen, sammelten ihre Komplizen die Kleidungsstücke und Schuhe ein und brachten sie zum Abtransport in einen Transporter. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete diese Szenerie und meldete sie der Polizei Verden. Auf der Autobahn A27 stoppten die Beamten schließlich den Transporter, in dem sich die Diebe und das Diebesgut befanden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet, das Diebesgut wurde sichergestellt.

Einbruch in den Magic Park

Verden. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Donnerstag in den Magic Park eingebrochen. Auf dem Gelände hebelten sie einen Imbiss auf und entwendeten hier Lebensmittel. Anschließend flohen die Diebe unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

Brandausbreitung rechtzeitig verhindert

Achim. Die Ausbreitung eines Lkw-Brandes konnte am Donnerstagnachmittag rechtzeitig verhindert werden. Ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelzuges bemerkte gegen 16:30 Uhr während der Fahrt auf der A27 eine Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug. Er stellte fest, dass eine Bremse festsaß und diese bereits Feuer gefangen hatte. Mit einem Feuerlöscher erstickte er die Flammen. Die hinzugerufene Feuerwehr sorgte dafür, dass die Bremse heruntergekühlt wurde, so dass Schlimmeres verhindert werden konnte.

Windschutzscheibe zertrümmert

Verden/Walle. Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Täter die Windschutzscheibe eines Pkw zertrümmert, der an der Poggenmoorstraße geparkt war. Außerdem wurden ein Außenspiegel sowie zwei Seitenscheiben des Fords beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 1000 Euro beziffert. Hinweise zum Täter liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden.

Zeugen gesucht

Verden/Eissel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Eisseler Straße (K27) wurde am Donnerstag kurz vor 12 Uhr eine 20-jährige Seat-Fahrerin leicht verletzt. Weil ein Unfallbeteiligter einfach weitergefahren ist, sucht die Polizei Verden nun nach möglichen Zeugen des Vorfalls. Die junge Frau war in Richtung Langwedel unterwegs. In der abknickenden Vorfahrt in Eissel kam ihr der Pkw des unbekannten Unfallgegners auf ihrem Fahrstreifen entgegen. Um eine Kollision zu verhindern wich die 20-Jährige aus und prallte gegen den Bordstein. Die junge Frau erlitt bei dem Aufprall leichte Verletzungen, an ihrem Pkw entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem roten SUV unterwegs war, setzte seine Fahrt in Richtung Verden fort und beging somit Unfallflucht. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Radfahrerin schwer verletzt

Schwanewede. Eine 55-jährige Fahrradfahrerin wurde am Donnerstag gegen 11:40 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Blumenthaler Straße verletzt. Eine 70-jährige Fahrerin eines Toyotas befuhr die Straße zum Marktplatz und wollte von hier auf die Blumenthaler Straße nach rechts einbiegen. Gleichzeitig näherte sich die Radfahrerin auf dem Radweg, den sie unzulässig in entgegengesetzte Fahrtrichtung befuhr. Es kam zwar nicht zum Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und Auto, die Zweiradfahrerin stürzte jedoch beim Ausweichmanöver, dabei erlitt sie schwere Verletzungen. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren werden.

Pkw überschlägt sich

Lilienthal. Eine 20-jährige Fahranfängerin wurde am Donnerstag gegen 15:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Lilienthaler Allee leicht verletzt. Die junge Frau war in Richtung Bremen unterwegs, als sie im Kurvenbereich Hilligenwarf/Zur alten Wörpe aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Als sie gegenlenkte, kam sie zunächst zurück auf die Fahrbahn, kam dann erneut von der Fahrbahn ab und überschlug sich letztlich mit dem Opel auf dem Grünstreifen. Mit leichten Verletzungen wurde die 20-Jährige in eine Klinik eingeliefert. Am Kleinwagen entstand Totalschaden.

Vorfahrt missachtet

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße wurden am Donnerstag gegen 20:30 Uhr zwei Personen verletzt. Ein 66-jähriger Opel-Fahrer befuhr die Marienstraße und wollte von hier die Bremer Straße Richtung Karlstraße überqueren. Dabei missachtet er die Vorfahrt einer 60-jährigen VW-Fahrerin, die die Bremer Straße in Richtung Ritterhude befuhr. Bei der Kollision wurden die 60-Jährige schwer verletzt, ihr Unfallgegner erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den beiden Autos beträgt rund 16.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Helge Cassens

Erreichbarkeit 8-16 Uhr nur mobil: 01525/6880698

Keine Erreichbarkeit im Büro

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell