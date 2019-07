Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Erneuter Fahndungserfolg für die Gemeinsame Operative Dienstgruppe (GOD) Bodensee

Konstanz/ Köln/ Traunstein (ots)

Am vergangenen Sonntag (14. Juli 2019) um 14:45 Uhr überprüfte ein Team der Gemeinsamen Operativen Dienstgruppe (GOD) Bodensee, bestehend aus einem deutschen Bundespolizisten und einem Schweizer Grenzwächter der Eidgenössischen Zollverwaltung, einen Reisenden am Grenzübergang Konstanz-Autobahn.

Im Rahmen der Überprüfung des deutschen Staatsangehörigen im Fahndungssystem in Deutschland wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Köln den Mann mit Haftbefehl suchte. Der Gesuchte war 2017 rechtskräftig wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe in Höhe von 100 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt worden. Der Mann hat die Strafe aber nicht bezahlt, so dass die Staatsanwaltschaft schließlich den Vollstreckungshaftbefehl erließ. Auch gestern zahlte der Festgenommene die geforderte Geldstrafe nicht, so dass er nun eine 97-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abzuleisten hat.

Und auch die Staatsanwaltschaft Traunstein suchte den 37-Jährigen. Das Amtsgericht Altötting hatte den Mann 2017 wegen Sachbeschädigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Das Urteil wurde 2019 rechtskräftig, der Mann war dann allerdings unbekannten Aufenthalts.

Der Festgenommene wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

80 Tage aus einem eingezogenen Urteil des Amtsgerichtes Brühl werden dem Mann angerechnet.

Werle

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Konstanz

Konrad-Zuse-Str. 6

78467 Konstanz

Telefon: 07531 1288 - 104 (zentral: -0)

Mobil: 0175 901 8776

Fax: 07531 1288 - 199

E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de

E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de



Internet: www.bundespolizei.de

Internet: www.komm-zur-bundespolizei.de

Facebook: www.facebook.com/BundespolizeiKarriere

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell