Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: 27-Jähriger mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag gegen 23:05 Uhr wartete in der Brünner Straße in Ludwigsburg eine Streifenwagenbesatzung verkehrsbedingt an einer Ampel. Dort fiel der Streife ein Mercedes-Lenker auf, der zeitgleich mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Friedrichstraße stadtauswärts unterwegs war. Bei der unverzüglichen Hinterherfahrt, die über die Friedrichstraße, L 1140, K 1666, L 1100, Fraunhoferstraße, Hochberger Straße geführt hatte, fuhr der Mercedes-Lenker weiterhin mit sehr hoher Geschwindigkeit und überrollte noch eine rote Ampel. Zudem überfuhr der 27-jährige Autofahrer mehrfach die Mittellinie, benötigte die gesamte Fahrspurenbreite und schnitt regelmäßig die Kurven. Eine Gefährdung für andere Verkehrsteilnehmer lag offenbar nicht vor. Letztendlich wurde der Mercedes-Lenker in der Hochdorfer Straße in Ludwigsburg-Poppenweiler an der Bushaltestelle "Friedhof" angehalten und kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 27-Jährigen ein auffälliges Verhalten fest, weshalb bei ihm ein Betäubungsmittel-Schnelltest durchgeführt wurde, der positiv verlief. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Auf staatsanwaltschaftlicher Anordnung wurde im weiteren Verlauf der Wagen des 27-Jährigen durchsucht. Hierzu wurde eine Streife der Hundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg angefordert. Schlussendlich schlug ein Rauschgiftspürhund im Bereich des Handschuhfaches an. Im Inneren befand sich vermutlich eine geringe Menge Kokain, dass einbehalten wurde. Zudem führten die Beamten noch Durchsuchungsmaßnahmen an der Wohnanschrift des Mannes durch. Diese brachten jedoch keine weiteren Betäubungsmittel zum Vorschein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell