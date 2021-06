Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen/ A81) - Stau zu spät gesehen - Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall auf der Autobahn

Geisingen/ A81 (ots)

Am Mittwoch ist es am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der A81 gekommen. Diese waren gegen 17:30 Uhr hintereinander in Richtung Stuttgart unterwegs. Beim ersten der drei Fahrzeuge handelte es sich um einen Mercedes. Der 24-jährige Fahrer des Mercedes erkannte das Stauende eines verkehrsbedingten Staus zu spät, welcher sich vor der Fahrbahnverengung zwischen Engen und Geisingen bildete. Der Fahrzeugassistent des Mercedes leitete daraufhin eine Vollbremsung ein, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Eine hinter ihm fahrende 25-jährige VW-Fahrerin erkannte das Bremsmanöver zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Hinter der VW-Fahrerin fuhr ein 27-jähriger VW-Fahrer in einem Transporter. Auch dieser erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den VW der 25-Jährigen auf, was dazu führte, dass sie ein weiteres Mal mit dem Mercedes kollidierte. Der 24-jährige Mercedes Fahrer und die 25-jährige VW-Fahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme mussten zwei Fahrspuren gesperrt werden.

