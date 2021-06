Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg Lkrs. VS) Verunglückter Motorradfahrer erliegt seinen schweren Verletzungen (1.6.21)

Ergänzungsmeldung:

Die Polizei hat die Mitteilung erhalten, dass der am 1.6.21 verunglückte Motorradfahrer am vergangenen Mittwochabend an den Folgen seiner Verletzungen gestorben ist. Die bisher durchgeführten Ermittlungen der Verkehrspolizei ergaben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Ursprungsmeldung:

(Triberg / Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt (01.06.2021)

Triberg - Schwerste Verletzungen zugezogen hat sich ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße 33 zwischen Triberg-Nußbach und St. Georgen. Kurz vor dem Bereich "Sommerau" kam ein 21-jähriger Motorradfahrer mit einer Kawasaki Ninja 650 in einer Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Dort prallte er gegen eine Leitplanke, wobei er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt brachte ihn ein Krankenwagen in eine Klinik. An seinem Motorrad, das die Polizei sicherstellte, entstand Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

