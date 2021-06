Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS - Schwenningen) Drei Autos mutwillig zerkratzt

Schwenningen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag sind in der Keplerstraße drei Autos mutwillig beschädigt worden. An einem Audi, einem BMW und an einem Peugeot, die am Straßenrand geparkt waren, stellte die Polizei am Donnerstagmorgen Kratzer im Lack der Karosserien fest, die einen Schaden von mehreren Tausend Euro zur Folge haben. Von dem Verursacher fehlt jede Spur. Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei Schwenningen unter Telefon 07720 85000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell