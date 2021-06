Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Zimmern ob Rottweil (Lkr. Rottweil) - "Rechtsüberholer" verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn - Zeugen gesucht (02.06.2021)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursachte ein "Rechtsüberholer" am Mittwochnachmittag auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf. Eine 47-jährige Fahrerin eines Ford Kuga war gegen 15:30 Uhr, ihren Angaben zu Folge mit etwa 120-130 Km/h, auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Hierbei wurde sie durch einen nachfolgenden Ford Focus rechts überholt. Der 34-jährige Focus-Fahrer lief in der Folge auf einen Lkw auf und wechselte unvermittelt auf den linken Fahrstreifen, wo es zur Kollision mit dem seitlich neben ihm befindlichen Ford Kuga der 47-Jährigen kam. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil, Tel. 0741 34879-0, zu melden.

