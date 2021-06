Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Epfendorf (Lkr. Rottweil) - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht (02.06.2021)

Epfendorf (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochmittag auf der K5500. Ein 24-jähriger Pkw-Lenker war gegen 13:45 Uhr von Leidringen in Richtung Trichtingen unterwegs, als ihm ein schwarzer Kombi auf seiner Fahrspur entgegenkam. Um einen Verkehrsunfall zu verhindern musste der 24-Jährige nach rechts ausweichen, wodurch er die Leitplanke touchierte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls, insbesondere ein zur Unfallzeit hinter dem Verursacher nachfolgender Fahrer eines silbernen Kombis, werden gebeten sich beim Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, zu melden.

