POL-KN: Dunningen (Lkr. Rottweil) - Alkoholisierter Unfallflüchtiger leistet Widerstand (02.06.2021)

Dunningen (ots)

Auf und davon machte sich der Fahrer eines Renault am Mittwochabend in Dunningen, nachdem er in der Hauptstraße vermutlich infolge alkoholischer Beeinflussung beim Befahren eines Kreisverkehrs von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Anwohner wurden gegen 22:38 Uhr durch den lauten Aufprall auf den Verkehrsunfall aufmerksam und konnten den 54-jährigen Fahrzeugführer auf dem Fahrersitz antreffen. Beim Öffnen der Fahrertüre, wurde diese wieder zugezogen und der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zurück blieb nur das vordere Kennzeichen des Renault Megane. Bei der Überprüfung der Halteranschrift, konnte zunächst nur die Ehefrau angetroffen werden. Nach Anordnung einer Durchsuchung des Wohngebäudes durch die Staatsanwaltschaft Rottweil, konnten die Beamten des Polizeireviers Schramberg den 54-Jährigen versteckt in einer Vorratskammer auffinden. Hierbei wurden sie unvermittelt mit einem Messer bedroht, welches nach Ansprache letztlich der Ehefrau übergeben wurde. Bei der anschließenden Gewahrsamnahme leistete der 54-Jährige erheblichen Widerstand, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Da in der Atemluft des Unfallverursachers Alkoholgeruch feststellbar war, wurde eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde beschlagnahmt. Er muss sich jetzt wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle sowie Tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

