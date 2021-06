Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Kreis Tuttlingen) Aggressiver Mann beleidigt Polizisten (01.06.2021)

Trossingen (ots)

Mit einem renitenten Betrunkenen zu tun bekommen hat es die Polizei am Dienstag gegen 11.30 Uhr in der Ernst-Haller-Straße. Ein 49-jähriger Mann bekam Hausverbot in einem Einkaufsmarkt, nachdem er sich im Verkaufsraum an alkoholischen Getränken bediente. Der Aufforderung der Filialleiterin, den Markt zu verlassen, kam der Betrunkene nicht nach. Erst der herbeigerufenen Polizei gelang es, ihn zum Verlassen des Geschäfts zu bewegen. Dabei beleidigte er die Beamten und gab ihnen gegenüber falsche Personalien an. Die Polizei ermittelt nun wegen Angabe von falschen Personalien und Beamtenbeleidigung gegen den 49-Jährigen.

